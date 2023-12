Guardiola se pronuncia sobre su futuro como ¡¡¡seleccionador de España!!!

Pep Guardiola fue preguntado en su última rueda de prensa por la posibilidad de entrenar a España en un futuro. La idea de que el entrenador español más laureado de la historia se siente en el banquillo de la selección siempre ha rondado por el ambiente y después de la victoria del Manchester City en la semifinal del Mundial de Clubes se la formularon al propio técnico.

Los citizens ganaron por 0-3 al Urawa Red y se metieron en la final de Arabia Saudí contra el Fluminense de Marcelo. En su comparecencia posterior, Guardiola respondió a esa pregunta sobre ser el seleccionador de España en algún punto de su carrera: «De momento tengo un año de contrato y estoy muy muy feliz en Manchester».

Esa fue la rotunda respuesta de Guardiola, quien descartó ese escenario a corto plazo porque «de momento» tiene un año más de contrato con el equipo de Inglaterra. Sin embargo, su idea es «renovar mi contrato, si mis jefes no me echan. Todavía me queda tiempo en el City».

El de Sampedor está viviendo su octava temporada con el conjunto skyblue y se ha topado con una situación atípica para él. Ahora mismo, el City es cuarto en la Premier League y con 34 puntos está a cinco del líder, el Arsenal, y a cuatro de Liverpool y Aston Villa, que son segundo y tercero.

Guardiola quiere renovar y descarta a España de momento

Como mínimo, su contrato le permite dirigir un año más al campeón de Europa, pero su intención está claro que es continuar dirigiendo a esa increíble plantilla de futbolistas de primer nivel.

Pero si nos remontamos a algunas de sus palabras, durante los últimos años Guardiola siempre coqueteó con la posibilidad de embarcarse a la aventura internacional y dirigir a alguna situación en el futuro. «Una selección es el siguiente paso», dijo en 2021.

Como decimos, Guardiola es el técnico nacional con más títulos de la historia y el próximo viernes podría añadir uno nuevo a sus vitrinas. Sería el número 37 de su carrera y le acercaría un poco más a Alex Fergusson, el entrenador más laureado.

El error del City en el Mundial de Clubes

Para el partido tendrá las bajas de algunos de sus jugadores clave. Ni Erling Haaland, ni Kevin de Bruyne, ni Jérémy Doku estarán para intentar levantar el último título del 2023 por un error del club. Ninguno de los tres estuvo en la lista de convocados para las semifinales y eso les impedirá disputar la final.

La normativa del campeonato señala que solo podrán participar en el encuentro por el título aquellos 23 jugadores inscritos en las semifinales. Si bien Haaland, De Bruyne y Doku viajaron junto al resto de sus compañeros a Arabia Saudí, ninguno de los tres entró en la lista de convocados de Guardiola contra el conjunto japonés y, por tanto, el técnico no podrá disponer de ellos.