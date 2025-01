Griezmann y su verdadero talón de Aquiles, los penaltis

Antoine Griezmann es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid pero, como Aquiles, también tiene un punto débil: los penaltis. El fallado ayer en Leganés no es una anomalía. Más bien al contrario porque por estadísticas ya tocaba. El francés ha lanzado 24 con la camiseta rojiblanca y ha fallado nueve. Su porcentaje de error es del 36%. Demasiado elevado para una acción tan decisiva. Simeone deberá decidir si continúa dándole la responsabilidad de los lanzamientos o si la traslada al argentino Julián Álvarez, que tarde o temprano está destinado a tomarle el relevo.

El principito suma 40 penaltis en su carrera deportiva y el porcentaje de aciertos/errores es idéntico que si se circunscribe a los que ha ejecutado con el Atlético: de 39 ha marcado 25 y ha fallado 14, un porcentaje del 36%. El último que falló fue hace justo un año, también con el Atlético, en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla, aunque por supuesto a ningún aficionado rojiblanco se le puede olvidar su error en la final de la Champions 2016 ante el Real Madrid en Milán.

De todos modos, no es tan sólo Griezmann. Los penaltis son la cruz del Atlético de Madrid, que ha perdido hasta cinco finales por culpa de los lanzamientos desde los once metros, mientras que no ha ganado ni un solo título de esta forma. El Real Madrid le derrotó de esta forma en la final de la Copa del Generalísimo de 1975, en la de la Champions de 2016 y en la de la Supercopa de España de 2020. Además también perdió ante la Real Sociedad la final de la Copa del Rey de 1987 y ante el Villarreal la final de la Intertoto de 2004. Eso, sin contar errores históricos en la Copa de Europa / Champions como los de Marcial ante el Brujas en 1978 o de Esnaider ante el Ajax en 1997. Es una verdadera maldición, hasta el punto de que es el equipo de Primera División que más penaltis ha fallado: ya van 133 desperdiciados.