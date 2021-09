Antoine Griezmann se convirtió en el héroe del Atlético en San Siro. El francés se quitó un peso de encima al marcar el primer gol en su segunda etapa como rojiblanco, que abría la puerta de la remontada ante el Milan. Tras el partido aprovechó para hacer autocrítica después de los palos recibidos por su rendimiento en estos primeros partidos como rojiblanco.

El delantero del Atlético asegura que no se encontraba cómodo: «También hay parte de razón, no estaba cómodo, no me encontraba y con trabajo y con la ayuda de los compañeros y del míster que me pone solo puedo mejorar. Mis compañeros me esperan, el club, los aficionados y aquí estoy para eso. Intento llegar a mi mejor nivel lo antes posible…».

«Mucho cambio, al final se hizo todo el último día. Es otro equipo, otra manera de jugar y cuesta. Son muchos cambios, es todo diferente y tengo que acostumbrarme lo antes posible. El míster y los compañeros me necesitan y espero que sea lo antes posible. Noches como esta me ayudarán a mejorar», reconoce Griezmann en los micrófonos de Movistar+ al ser preguntado por los motivos que le hacían no estar cómodo.

Respecto a Simeone, sólo tuvo palabras de elogio y desvela que uno de las razones por las que ha vuelto es por el técnico. «Tengo mucho respeto y admiración a este entrenador. Me hizo llegar a mi mejor nivel. Por eso quería volver, por él, por esta afición, por el club. Muy orgulloso de haber vuelto y saben que me tienen para lo que sea». «Creo que la afición y la gente quiere verme así, como esta noche y es lo único que quiero, darles alegrías, que se vayan a dormir felices. Mi objetivo al volver es hacerles felices y traer cosas bonitas», añadió.