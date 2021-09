La Asamblea General de la ECA (Asociación Europea de Clubs), presidida por Nasser Al-Khelaifi, ha anunciado este martes en Ginebra los nombramientos de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo. Miguel Ángel Gil Marín, Consejero Delegado del Atlético de Madrid, ha sido elegido por el resto de clubs europeos para formar parte del Ejecutivo, junto a Alessandro Antonello (CEO del Inter) y Daniel Levy (presidente del Tottenham).

El máximo mandatario del Atlético de Madrid, y vicepresidente de La Liga, recupera su cargo del que dimitió en su día cuando se creó la Superliga Europea. Tras el paso atrás de nueve de los doce equipos implicados en el proyecto, Gil Marín ha regresado a su cargo como miembro del Comité Ejecutivo de la ECA, del que entró a formar parte en septiembre de 2019. Además, será el único representante del fútbol español en el mismo.

La decisión se ha tomado tras la reunión celebrada en Ginebra, donde se reafirmó la unión entre el presidente del PSG y máximo representante de la ECA, Nasser Al-Khelaifi, y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Este martes se anunció la inclusión de los tres nuevos miembros, que se unen así a los elegidos en junio: Dan Friedkin (Roma), Fernando Carro (Bayer Leverkusen) y Oleg Petrov (Mónaco).

Congratulations to Miguel Ángel Gil, CEO, @Atleti who has been elected to the ECA Executive Board #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/fH0wuRToqm

— ECA (@ECAEurope) September 7, 2021