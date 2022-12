«Gano más dinero en un mes publicando fotos desnuda que en todo mi contrato como luchadora»

La superestrella de la AEW, Paige VanZant, arrasa de nuevo en las redes sociales con un deslumbrante posado en sujetador que deja muy poco a la imaginación. VanZant, de 28 años, se arriesga a la censura sujetando con dos dedos el sostén, una imagen que ha subido la temperatura entre sus más de tres millones de seguidores.

La ex de la UFC sigue siendo luchadora profesional, pero lo compagina con su faceta como influencer. Concretamente, su principal fuente de ingresos es vender fotos y vídeos explícitos a través de Onlyfans. Y no le da ningún reparo desvelar que gana mucho más dinero por esa vía que con el deporte: «Quería hacerlo profesionalmente y tener mi propio sitio web y eso es lo que he hecho. Básicamente soy yo haciendo cosas exclusivas. Estoy orgullosa y ahora estoy ganando más dinero en un mes que en todo mi contrato. Es de locos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paige VanZant (@paigevanzant)

La luchadora de Oregón peleó durante siete años en UFC antes de su polémica salida en 2020. Todavía no se ha estrenado de manera individual en la AEW, pero es parte de un elenco repleto de estrellas, que incluye figuras como Ruby Soho, Britt Baker DMD, Madison Rayne y la superestrella británica Saraya.

La deportista, casada con el también luchador de Bellator Austin Vanderford, a menudo publica fotos desnuda junto a su esposo o sola, en bikini, en tanga… También entró tiempo atrás en el selecto club de Sports Illustrated y posó en bañador para su colección de 2019. La norteamericana, famosa por las patadas voladoras con las que dejaba K.O. a sus rivales, cada vez parece alejarse más de los octógonos para centrarse en sus redes.