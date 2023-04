Renee Gracie fue la primera mujer en ser piloto de tiempo completo en competiciones de automovilismo con vehículos V8. Aquello fue en el año 2015, pero la australiana fue perdiendo interés por las carreras y viendo el éxito que tenía en las redes sociales decidió pasarse a la industria del porno, concretamente vendiendo contenido sexual sin censura en la cuenta que se creó en Onlyfans. Sin embargo, vuelve a picarle el gusanillo de la competición y anuncia su regreso a los circuitos.

La ex piloto no tiene ningún reparo a la hora de hablar de su faceta publicando contenido explícito, de hecho deja muy claro que está viviendo un sueño haciendo lo que hace. «Me encanta OnlyFans, el concepto y cómo cambió mi vida. Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace todo adulto, estoy viviendo un sueño», decía Renee Gracie.

Gracie comenzó publicando algunas fotos desnuda, lo que le dio unos ingresos cercanos a los 2.000 dólares. Tras ver los ingresos que había obtenido decidió publicar más contenido y realizar vídeos. Está teniendo mucho éxito en este mundo y no se esconde: «Es lo mejor que ha hecho en mi vida. En las primeras dos semanas pensaba qué hacer. Después empecé a ganar 70.000 euros, 80.000 el mes siguiente… Fue un torbellino para mí, de no tener dinero y estar arruinada a tener montones de dinero».

En 2015 pasó de formar una dupla junto a la suiza Simona De Silvestro en el equipo Racing Australia durante los 1000 km de Bathurst a dejar el mundo del automovilismo. Poco a poco, viendo lo difícil que era vivir de ello, fue perdiendo la pasión por este deporte y decidió dar el salto al mundo del porno a raíz de unas propuestas realizadas en redes sociales por sus seguidores, quienes le dieron la idea. Sin embargo, ahora quiere competir de nuevo como piloto: «Quiero volver a disfrutar de este deporte y sentir la emoción de volver a estar detrás del volante. Comencé a planificar un regreso al deporte en 2021, que es cuando comencé a tomarme en serio, hablar con la gente y descubrir lo que era posible. Al final, todo funcionó y estoy muy feliz con todas las personas con las que estoy trabajando y que han sido parte de este viaje».