El Galatasaray prepara una demanda millonaria contra el Liverpool por la lesión de Lang

La goleada (4-0) del Liverpool ante el Galatasaray en la vuelta de los octavos de final de Champions fue opacada por el tremendo accidente que sufrió Noa Lang, futbolista del equipo turco, con una valla publicitaria. El jugador neerlandés se cortó el dedo con una valla publicitaria de Anfield, lo que le provocó una dolorosa herida en su pulgar derecho que estuvo a punto de acabar en tragedia. El Galatasaray ha anunciado que presentará una demanda y solicitará una indemnización ante la UEFA por lo sucedido.

En el tramo final del encuentro, con 4-0 en el marcador para el equipo local, Noa Lang apuró los límites del terreno de juego en su lucha por alcanzar un balón. Para evitar chocar contra una de las vallas publicitarias tras la línea de fondo, el delantero del equipo turco apoyó su mano sobre ella y sufrió un profundo corte. Lang cayó de forma inmediata, retorciéndose de dolor, y obligó a la rápida intervención de los servicios médicos de ambos clubes. Primero hubo que frenar la hemorragia, después se procedió a vendar el pulgar derecho y el jugador necesitó de una bomba de oxígeno tras sufrir un mareo por la considerable pérdida de sangre.

Noa Lang fue trasladado a un hospital en Liverpool, donde se le intervino de urgencia. El neerlandés confirmó el jueves en sus redes sociales que la cirugía había sido exitosa, un día después de vivir un episodio que enmudeció a Anfield y al mundo del fútbol durante unos minutos. Una vez que se ha estabilizado la situación de Lang, el Galatasaray ha pedido que la dolorosa lesión de su futbolista tenga consecuencias. «Después del partido presentamos una queja ante los representantes de la UEFA. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido», ha declarado Eray Yazga, director deportivo del club otomano.

Las lesiones de Lang y Osimhen merman al Galatasaray

El directivo del Galatasaray ha anunciado ante el medio turco HTSpor que emprenderán acciones legales por el accidente que sufrió Lang con la valla publicitaria de Anfield. «Estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA», ha señalado. El Liverpool podría enfrentarse a una multa económica por este incidente. La baja del futbolista neerlandés merma las opciones del conjunto otomano de cara a la recta final de la temporada. La goleada encajada en Anfield les apeó de la competición europea tras imponerse por 1-0 en la ida, pero aún están en juego los títulos nacionales para el Galatasaray.

El equipo de Estambul marcha líder en la Superliga de Turquía a falta de siete jornadas para el final. El vigente campeón aventaja en cuatro puntos, y con un partido menos, al Fenerbahce que lidera Marco Asensio. La desafortunada lesión de Lang no fue la única mala noticia para el Galatasaray en Anfield, ya que su delantero estrella, Victor Osimhen también causará baja los próximos partidos.