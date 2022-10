El futuro de España: ¡la sub 17 se proclama campeona del mundo!

El fútbol femenino español sigue creciendo a pasos agigantados. España se ha proclamado campeona del mundo sub-17 tras imponerse por la mínima a Colombia en la final del Mundial de la India. Un gol en el tramo final en propia puerta de Guzmán, que desvió a puerta un remate de Laia Martret, ha dado el triunfo a la selección española en el encuentro disputado en Mumbai. Un título que consolida las bases del fútbol español de cara a un futuro que parece asegurado.

España era la favorita para llevarse la victoria y no decepcionó. Sin embargo, no fue hasta el 82′ cuando se adelantaron las españolas. Las colombianas plantaron cara y fueron un duro rival que supo mantenerse sólido atrás hasta que en una acción guiada por Paula Partido se decantó la final. La jugadora del Real Madrid puso el centro desde la derecha para Martret, que no llegó a conectar un buen remate, pero el balón rebotó en Guzmán, entrando mansamente en la portería.

Hasta el gol, el encuentro fue un intercambio de golpes en el que España fue superior, aunque Colobia esperaba atrás y generó peligro por medio de Linda Caicedo a la contra. Se adelantaron las españolas al inicio de la segunda parte con un gol de Cristina Librán, pero fue invalidado por mano tras la intervención del VAR. Fue con los cambios introducidos por Kenio Gonzalo con los que terminó de decantarse el triunfo.

Las dos protagonistas de la acción del tanto español entraron en el minuto 78 al terreno de juego. Cuatro minutos necesitaron para encontrarse y darle el título a España. Tuvo de nuevo Martret la sentencia con un balón que se estrelló en el palo, así como Vicky López, que lo mandó al larguero. Por suerte, Colombia, que buscó el empate hasta el final, no consiguió su objetivo, haciendo a España campeona del mundo.