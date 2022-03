Los futbolistas ucranianos alzan la voz. Zinchenko y Zozulia abrieron la veda con palabras muy duras hacia Putin tras la invasión rusa de Ucrania, pero en las últimas horas otros jugadores también se están pronunciando. Lo hacen sin ningún miedo porque ven cómo su país está siendo bombardeado, y piden a sus homólogos rusos que se rebelen y denuncien públicamente lo que está haciendo Rusia.

«Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: ‘No debe ser así y que su presidente está actuando mal’. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!», dice Yarmolenko en un vídeo que se ha viralizado en redes sociales.

YARMOLENKO ASK 🇷🇺⚽️ TO SHOW BALLS

In an IG video post – West Ham’s A Yarmolenko, speaking in Russian, directly addresses RU footballers:

‘I’m Andriy Yarmolenko, a 🇺🇦 NT player, I was born in St P but grew up in 🇺🇦 & regard myself as 100% Ukrainian. I have a Q for RU players…’ pic.twitter.com/azFJR10D2R

