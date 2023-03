Un futbolista profesional confiesa que mató a un mafioso a batazos y lo tiró a un lago

Conmoción en Suiza. Un ex futbolista profesional de la liga helvética, cuyo nombre no ha sido revelado, confesó haber asesinado a un hombre hace cinco años. También confirmó que posteriormente lanzó el cuerpo al lago Lemán, que baña ciudades como Ginebra o Lausana, aunque el supuesto cadáver aún no ha sido encontrado.

Según relata este jueves el diario Tribune de Genève, el presunto asesino, que será juzgado en mayo en Lyon, se encaró con su víctima, al parecer miembro de una banda criminal de la ciudad francesa, debido a un conflicto relacionado con operaciones de narcotráfico y también a causa de un impago de deudas.

Lo mató a batazos

Tras golpear a su adversario hasta la muerte con un bate de béisbol el agresor llevó el cadáver desde Lyon hasta Lancy, en las afueras de Ginebra, donde residía, en el maletero de su automóvil, donde el cuerpo permaneció varios días. Finalmente, el asesino llevó el automóvil con el cadáver a la localidad ribereña de Villeneuve, desde donde navegó con barca hinchable hacia el interior del Lemán y desde allí hundió el cuerpo de su víctima en las aguas del lago.

La brigada náutica de Ginebra no ha logrado por ahora encontrar el cadáver, aunque los investigadores sí han probado algunos de los puntos del relato del presunto asesino, como la compra de una barca hinchable en las fechas del suceso. El ex jugador, según el diario suizo, comenzó su carrera en divisiones inferiores de la liga francesa y posteriormente jugó en equipos suizos también alejados de la élite, como el FC Lancy o el FC Aigle. El nombre no ha trascendido hasta el momento, aunque todo apunta que las próximas semanas algún medio informará al respecto, pues ha sido el propio jugador el que ha confesado el crimen ante la Policía.