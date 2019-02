Neymar: “Estuve dos días llorando en casa tras lesionarme”

Neymar ha reconocido en una entrevista que lo pasó mal tras su última lesión producida el pasado 23 de enero y que estuvo dos días en casa "realmente triste".

Neymar ha concedido una entrevista al programa brasileño Esporte Espectacular donde ha confesado que lo pasó realmente mal tras su nueva lesión en el pie derecho que se produjo el pasado 23 de enero y por la que sigue alejado de los terrenos de juego.

“Esta vez tardé más para digerirlo. Me quedé unos dos días en casa, mal, solo lloraba, realmente triste”, afirmó la estrella brasileña que el año pasado llegó al Mundial justo de forma después de sufrir una lesión en la misma zona.

Para Neymar, esta segunda lesión fue “hasta más complicada” que la primera desde el punto de vista anímico. “La primera vez, cuando me lesioné, dije: ‘Vamos, vamos a agilizar, vamos a operar pronto, que tenemos que llegar a la Copa del Mundo (de Rusia). No me quedé triste“, relató la estrella de la selección brasileña.