Las 5 cosas que debes saber sobre la nueva Supercopa de España

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado que la Supercopa de España cambiará de formato el próximo verano para convertirse en una 'Final Four'.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha decidido crear una nueva Supercopa de España con un formato completamente novedoso y muy diferente del actual. Este nuevo modelo se introducirá a partir del próximo verano en una sede todavía desconocida. La competición tendrá un modelo de ‘Final Four’, por lo que la jugarán cuatro equipos en vez de dos.

¿Cuándo se juega?

La fecha exacta en la que se va a jugar la Supercopa de España no se conoce todavía, aunque Rubiales espera que se pueda aprobar en el mes de abril. Lo que sí se conoce es que tendrá lugar una semana antes al arranque de la Liga para que no afecte deportivamente a los clubes clasificados. Su duración será de cuatro o cinco días.

¿Qué equipos la juegan?

El nuevo modelo deja atrás el formato del campeón de Copa contra el campeón de Liga. Para empezar la nueva Supercopa de España la jugarán cuatro equipos en vez de dos, que serían el campeón y subcampeón de la Copa del Rey y el primero y segundo de La Liga. En caso de que haya coincidencia y uno de los cuatro equipos quede entre los dos primeros de la Liga y dispute la final de Copa, el presidente de la Federación aseguró que “tiraremos de la clasificación histórica de la Copa del Rey” para elegir al otro participante.

¿Dónde se juega?

La Supercopa se disputará fuera de España y en una sola ciudad. Todavía no se conoce la sede, sí se sabe que continuarán con la idea de jugar lejos de España como sucedió el curso pasado que Barça y Sevilla disputaron la competición en Tánger. Esta vez será igual, la sede estará fuera del país para promocionar la ‘marca España’.

Modelo final four

Rubiales ha cogido el modelo de la Supercopa de baloncesto y lo ha plasmado en el fútbol. El modelo de esta Supercopa de España será de final four, es decir la jugarán cuatro equipos. Tal y como anunció el presidente de la Federación se disputarán tres partidos en total, dos de semifinales y la final. No habrá duelo por el tercer y cuarto puesto. Los cruces serán los siguientes: campeón de Copa Vs segundo de la Liga y campeón de Liga Vs subcampeón de Copa.

Crear una fiesta del fútbol

La idea de la Federación con este nuevo modelo de Supercopa es “crear una fiesta del fútbol”. Así lo anunció Luis Rubiales cuando comunicó la noticia de este nuevo formato. El máximo organismo del fútbol español quiere que este torneo se convierta en una fiesta y que los aficionados tengan ganas de ver y disfrutar del primero torneo oficial del curso.