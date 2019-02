El Inter de Milan ha anunciado este miércoles que le quitaba la capitanía del equipo a Mauro Icardi y que a partir de ahora esa responsabilidad recaerá en el guardameta esloveno Samir Handanovic. Desde el club se ha cansado de los dardos de Wanda Nara, representante y pareja del argentino, que está intentando presionar a los 'nerazzurros' para que renueven al '9'

Sorpresa en el Inter de Milan. El club ha anunciado este miércoles que le quitaba la capitanía del equipo a Mauro Icardi y que a partir de ahora esa responsabilidad recaerá en el guardameta esloveno Samir Handanovic. Esta decisión llega después de que en las últimas semanas aumentaran los rumores sobre su posible salida del club en verano, en especial por las declaraciones de su representante y pareja, Wanda Nara, que deja abierta la posibilidad de abandonar la entidad a final de temporada.

El propósito de Nara era presionar para que el Inter cediera y aceptara sus condiciones para renovar el contrato, que expira en junio de 2021. “Salen muchas tonterías alrededor de Mauro, por ejemplo una multa inexistente. Me gustaría que Mauro estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera”, dijo la mujer del jugador que además recalcó que la renovación no urge: “No tenemos prisa”.

Ese recado no gustó en el club nerazzurro. Empiezan a estar cansados de tantos mensajes contra la entidad. Aunque su último dardo fue directo al entrenador Luciano Spalleti después del triunfo logrado ante el Parma. “¿Por qué Icardi no marca? Siempre lo ha hecho. Lautaro anotó por un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado. A lo mejor Spalleti debió meter antes a Lautaro. Se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad”.

Lo cierto es que el futuro de Icardi parece estar cada vez más lejos de San Siro. El Real Madrid y el Atlético están muy atentos a todo lo que sucede con su renovación, le tienen en la agenda desde hace tiempo y podrían aprovechar estos desencuentros entre el club y el jugador para intentar acometer su fichaje. Wanda Nara no para de dar largas para ampliar el contrato del argentino. Eso no gusta al Inter, que ha decidido tomar cartas en el asunto y castigar a su estrella quitándole el brazalete de capitán.

La guerra entre Nara y el club está afectando al rendimiento del futbolista. Icardi no atraviesa su mejor momento, de hecho tan solo ha anotado dos tantos en lo que va de 2019, ambos en la Coppa italiana. En la Serie A todavía no ha conseguido inaugurar su marcador, no marca desde el pasado 15 de diciembre. Lleva casi dos meses sin ver portería en la competición liguera. El hecho de que el Inter le quite la capitanía le acerca todavía más al Real Madrid y Atlético.