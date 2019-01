Tebas se pica con OKDIARIO por desvelar las vergüenzas del VAR

Javier Tebas no acepta bien las críticas. Lo saben sus allegados y parece que el virus se está extendido públicamente. El presidente de la Liga se mostró furioso por las informaciones que OKDIARIO ha venido publicando sobre el sistema VAR, que tantas dudas está despertando en los clubes que componen la Primera División.

“Me parece mal que el calentón de Florentino llamando al presidente de la Federación se haga público. Que llame y que se haga público me parece mal”, dijo el directivo oscense de una información que OKDIARIO hizo pública tras la escena del “Todo OK, José Luis” perpetrado en el Santiago Bernabéu tras un clamoroso penalti no pitado a Vinicius.

Tebas aseguró veladamente que este medio de comunicación hace campañas, cuando en realidad cuenta las verdades que ocurren entre bambalinas en la Liga. Óscar Lago, sin ir más lejos, es un reconocido independentista y forofo del Barcelona en sus cuentas de redes sociales y OKDIARIO desveló esa información que escuece al mandatario.

“Todo eso va a acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es Mediapro… Esto es el absurdo total. Cuando vienen los realizadores a los partidos les tenemos que hacer una prueba de españolismo o no”, dijo Tebas en un Desayuno de Europa Press en el que intentó usar la ironía para sobrevivir a la evidencia y a la veracidad informativa.

Por último, el presidente ve sombras y se cree que los clubes nombran portavoces en los medios de comunicación para atacarle. Si fuese por el imponía la censura no sólo en los terrenos de juego –como ya ha hecho–, también en los informadores. “Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que ha dicho Pepito es porque lo ha dicho Juanito. Estamos llegando a unos extremos que no sé yo…”, zanjó.