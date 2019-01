Lío con el dinero del traspaso de Sala: el Cardiff cancela el primer pago y el Girondins reclama su parte

Al Girondis de Burdeos le corresponde la mitad del traspaso porque Emiliano Sala comenzó a despuntar ahí y pide su parte correspondiente de los seis millones de euros del primer pago

Emiliano Sala estaba a punto de cumplir su sueño y empezar una nueva e ilusionante etapa en el Cardiff. Iba a dar el salto a un club de la Premier League, una de las grandes ligas europeas, cuando de repente el avión que le llevaba a la ciudad galesa desapareció del radar. La búsqueda se ha reanudado después de haber sido cancelada y los equipos de rescate siguen intentando encontrarle.

Aunque el futbolista está desaparecido, los clubes no tienen escrúpulos y reclaman su dinero. Según relata el Telegraph, el Cardiff ha decidido cancelar la primera parte del pago de los 17 millones de euros que habían pactado con el Nantes, que sería de seis millones de euros. Acorde con esta información, los galeses no pagarán hasta que se esclarezcan lo que ha pasado.

Están meditando presentar una reclamación por negligencia, puesto que creen que no tienen nada que ver con los trámites del vuelo a la capital de Gales, ya que de eso se encargó el agente de Sala y un intermediario. Al no haber presentado el pago, el Nantes sopesa la posibilidad de presentar una demanda por impago.

Aunque el presidente del club francés, Waldemar Kita, prefiere no hablar de dinero por ahora. “No quiero hablar de dinero mientras sigamos en esta dramática situación. Ahora no vamos a reclamar nada, después ya veremos”, aseguró el presidente, que donó 6.000 euros para que se reactivara la búsqueda de su ex jugador. Lo cierto es que el Nantes no es el único que reclama dinero.

Según cuenta Presse Océan, el diario de Nantes, al Girondis de Burdeos le corresponde 8,5 millones de euros, la mitad del traspaso, ya que el delantero comenzó a despuntar en el club galo y reclama su parte proporcional de los seis millones del primer pago. Aunque en términos legales se desconoce quién se haría responsable de los pagos, puesto que todo depende de si el contrato ha sido firmado por las tres partes, Nantes, Cardiff y jugador y de las condiciones legales redactadas.