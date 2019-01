Mourinho no se moja con Cristiano y Messi: “Es injusto compararlos”

José Mourinho no quiso decir quién era mejor, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo, asegurando que era "injusto" compararlos

José Mourinho continúa desempeñando su trabajo temporal en beIN Sports a la espera de que llegue un equipo que le seduzca para hacerse cargo de su banquillo. Al técnico portugués le preguntaron sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero no quiso mojarse en entrar a valorar quién de los dos es mejor.

“Creo que es injusto para ambos cuando alguien dice que uno es mejor que el otro”, aseguró José Mourinho en el programa de televisión. “Creo que son diferentes”, comentó The Special One, que con estas palabras no entró a mojarse sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, futbolista al que dirigió durante tres temporadas en el Real Madrid.

“Lo único que puedo decir es que cuando tuve a Cristiano a mi lado, era un hombre muy feliz”, dijo sobre su experiencia entrenado al futbolista nacido en Madeira. “Cuando tuve que jugar contra Messi, tenía que pensar mucho para tratar de ayudar a mi equipo a tener oportunidades para tener éxito”, añadió José Mourinho.

A pesar de no mojarse, José Mourinho se rindió a los dos futbolistas. “Lo que hay que admirar es la cantidad de años que han permanecido en la cima. ganar una vez puede suceder. Ganar, ganar, ganar y ganar es mucho más difícil”, explicó el ex técnico de Manchester United, Real Madrid o Inter de Milán. “Como jugador puedes aparecer como un huracán y luego desaparecer”, agregó.

“Estos dos muchachos han estado ahí durante 10 años y todo tratará sobre ellos hasta el momento en que decidan que ya es suficiente y otras personas puedan subir el listón”, opinaba Mourinho.