El padre del jugador, Horacio Sala, se mostró desolado por la desaparición de su hijo.

La familia de Emiliano Sala está consternado, todavía no saben nada sobre lo sucedido. El fichaje más caro de la historia del Cardiff, por el que pagaron 17 millones de euros, viajaba a Nantes para despedirse de sus compañeros antes de comenzar su nueva temporada en la Premier League. Pero el avión se encuentra desaparecido en el Canal de la Mancha y la policía está trabajando para encontrarlo.

El padre del futbolista, Horacio Sala, hizo un desgarrador testimonio en el canal de televisión argentino C5N. “Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado. Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé”, dijo el cabeza de familia tras conocer la noticia de la desaparición de su hijo.

La policía de Guernsey no cesa en la búsqueda para intentar encontrar el avión en el que viajaba el delantero argentino. El padre del jugador reconoce que su hijo estaba muy feliz por haber tomado la decisión de fichar por el club galés: “Para él, como para todos todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde”.

Sala era la gran apuesta del Cardiff para intentar salir del descenso, como así lo demuestran los 17 millones que han pagado por él y que le convierten en el fichaje más caro de la historia del club. Tras despedirse de sus compañeros en el Nantes, el delantero viajaba hacia la capital galesa para ser presentado con su nuevo equipo cuando de repente desapareció del radar.