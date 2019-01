El audio de Sala desde el avión: “Parece que se va a caer a pedazos… qué miedo tengo”

La televisión argentina 'C5N' ha publicado un audio de Emiliano Sala minutos antes de que su avión desapareciera en El Canal de la Mancha

La televisión argentina C5N ha filtrado un audio mandado por Emiliano Sala a través del móvil minutos antes de que su avión que le llevaba a Cardiff despareciera en la noche del pasado domingo en El Canal de la Mancha. En el mismo, el jugador argentino, que acababa de fichar por el equipo galés, relataba que el avión “se iba a caer a pedazos” y que tenía “miedo”.

“Hermano estoy muerto. Estuve aquí en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas… y no termina nunca. Estoy aquí arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Me estoy yendo para Cardiff que mañana por la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien?”, afirmó el argentino a través de su teléfono móvil.

Acto siguiente, también dijo que: “Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben… papá qué miedo tengo”.