Media Italia se subasta a Jesé Rodríguez

Sin minutos en el PSG, Jesé Rodríguez podría salir rumbo a la Seria A. Parma, Torino y Frosinone serían los clubes interesados en el delantero

Jesé Rodríguez podría estar cerca de dejar el PSG y poner rumbo a la Serie A. El canario no tiene minutos en el club parisino y Gines Carvajal, su representante, se reunirá esta semana en Italia con diferentes clubes para tratar cerrar un cesión que le garantice minutos. Parma, Torino y Frosinone serían los clubes interesados en el delantero.

Lo normal sería que Jesé saliese en calidad de cedido cuando resta poco más de una semana para que se cierre el mercado de fichajes de invierno en Europa. El canario quiere y necesita jugar para volver a sentirse jugador de fútbol tras una temporada muy complicado.

A pesar de que no ha tenido minutos, Thomas Tuchel valora muy positivamente la actitud de un jugador que, a pesar de no tener minutos, está en plena forma. A pesar de esto, parece que no entra en los planes del entrenador alemán y el PSG necesita desprenderse de futbolista para aligerar la masa salarial de la plantilla.