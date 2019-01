Zlatan Ibrahimovic es uno de los jugadores con mayor calidad de los últimos años en el fútbol mundial, pero también uno de los que ha demostrado tener mayor ego y menos pudor a la hora de hablar de forma clara de sus compañeros. El sueco leyó las declaraciones de Cristiano Ronaldo refiriéndose a Leo Messi y no ha dudado en contestar.

El luso aseguró que “no echo de menos a Messi. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección… mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Me gustaría que viniera algún día a Italia. Como yo, acepta el reto”. Zlatan tomó este reto como un engaño, como explicó a la revista Voetbal Nieuws.

“Cristiano está hablando de nuevos desafíos, llama desafío a jugar en un club donde es normal ganar la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda División hace unos años? ¿Por qué no intentó jugar con un campeón de Segunda y llevarlo a lo más alto? Eso es un desafío. Ir a la Juventus no es un desafío en absoluto, eso es una tontería”, respondió.