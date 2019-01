Álvaro Morata se ha convertido en la gran estrella del mercado de fichajes de invierno. El delantero del Chelsea y ex del Real Madrid quiere salir de Stamford Bridge y ha presentado a su club seis ofertas de equipos europeos para salir cedido hasta final de temporada con opción de compra. Los clubes que pretenden a Morata son tres de la Liga española (Barcelona, Atlético y Sevilla), dos de la Ligue One francesa (PSG y Mónaco) y uno de la Bundesliga, el Bayern de Múnich

Álvaro Morata tiene flor y es una margarita. El delantero del Chelsea, ex del Real Madrid y ex de la Juventus en su currículum, decide estos días cuál será la próxima estación en el destino de su carrera deportiva. No está cómodo en Stamford Bridge y ha presentado al Chelsea ofertas de seis equipos que han pedido su cesión hasta final de temporada. Cinco de ellos (todos menos el Sevilla) estarían también dispuestos a asumir una opción de recompra en los términos que se pactaran con el club de Roman Abramovich.

Estos son los seis equipos que pretenden la cesión de Álvaro Morata. Tres de ellos militan en la Liga española, el Sevilla, el Atlético y el Barcelona; otros dos en la Ligue One francesa, Mónaco y PSG; y el último en discordia es nada más y nada menos que el Bayern de Múnich.

Sevilla

Fue el primero en mover ficha por Morata y en reunirse con su agente, Juanma López. Los hispalenses ofrecerían al delantero los minutos que le faltan en el Chelsea y, además, regresaría a la Liga española. En su contra está la dificultad para asumir su elevada ficha (casi 5 millones netos hasta junio) y que el Sevilla no juega Champions.

Atlético

Cada vez gana más fuerza como posible destino de Álvaro Morata. El Atlético está en primera línea para hacerse con el delantero, ya que no sólo puede asumir su ficha hasta junio, sino que también querría asegurarse una opción de recompra por un futbolista que siempre ha sido del gusto de Simeone y Miguel Ángel Gil. Además, Morata sí podría jugar Champions en el Atlético y volvería a Madrid, la ciudad en la que está arraigado.

Barcelona

El último en aparecer en escena. El Barça necesita un 9 de nivel que sea competencia para Luis Suárez y Morata encajaría a la perfección en ese perfil. A favor, que el delantero podría reivindicarse en el enemigo número uno del Real Madrid y que jugaría al lado de Messi. En contra, que Morata sabe que empezaría como suplente en el Barça.

Mónaco

Thierry Henry está reconstruyendo el proyecto del Mónaco. El fichaje de Cesc será la primera piedra del nuevo Mónaco y Morata sería un fichaje de referencia para un equipo llamado a recuperar el protagonismo en Francia y en Europa. Atractivo e ilusionante, pero con riesgo.

PSG

El club de Al-Khelaifi también se ha apuntado a la subasta por Morata. En París saben que, más pronto que tarde, Cavani se acabará yendo y que el delantero del Chelsea sería una opción perfecta para hacer dupla con Mbappé. Una opción que Morata valora muy seriamente.

Bayern de Múnich

Otro destino atractivo para Morata. El Bayern está rehaciendo su proyecto y necesita fichar jóvenes de nivel. Va a fichar a media Bundesliga, pero la opción de un delantero del nivel de Morata es perfecta para un equipo bávaro necesitado de sangre fresca.