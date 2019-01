El Chelsea dejará salir a Morata cuando tenga atado a Higuaín

La salida de Morata del Chelsea en el mercado de fichajes de invierno está cada vez más cerca. Además del principio de acuerdo alcanzado entre el jugador, el Sevilla y el club londinense que adelantó este martes OKDIARIO, el Chelsea está cerca de lograr el fichaje de Higuaín. Cuando se concrete la operación del delantero del Milan Morata tendría vía libre para recalar cedido en el Sánchez Pizjuán

La salida de Morata del Chelsea está cada vez más cerca. Por un lado, el jugador y el Sevilla ya han pactado las condiciones de su cesión. Por otro, el club londinense y el de Nervión tienen un principio de acuerdo para que Morata salga cedido al Sevilla hasta final de temporada, tal como adelantó OKDIARIO este martes. Pero lo más importante: el Chelsea está muy cerca de atar a Higuaín, una condición indispensable para que dejen salir al delantero español.

La única vía abierta para la salida de Morata del Chelsea en el mercado de invierno está a punto de hacerse realidad. Que Abramovich le ficha a Sarri uno de los dos delanteros centros que ha pedido: Higuaín o Cavani. La operación Higuaín está cerca de cerrarse y, por tanto, la salida de Morata rumbo al Sevilla también parece más cerca.

A pesar de todo, Joaquín Caparrós, director deportivo del Sevilla, insistía en que la cesión de Morata “es muy, muy, muy complicada. Puede querer venir por encima de otras opciones, pero el Chelsea es un club difícil de negociar”.

A pesar de que su entorno le ofreció al Real Madrid la semana pasada, tal como desveló Eduardo Inda en El Chiringuito, el equipo que está en la pole para llevarse a Morata en invierno sería el Sevilla. El club hispalense ya se ha reunido con el agente del delantero y conoce a la perfección que sólo en salario le costaría cerca de un millón al mes la cesión del goleador, porque Morata cobra cerca de 9 kilos netos por temporada en el Chelsea.

El jugador piensa que el Sevilla es un lugar ideal para recobrar el protagonismo perdido en su etapa en el Chelsea, recuperar la confianza y revalorizarse. No encaja en el sistema de Sarri y lo mejor sería separar sus caminos. Eso sí, el club inglés no pondrá facilidades mientras el entrenador italiano no dé luz verde.