J'ai le plaisir de vous annoncer qu'Heroic Sport a été élu par un panel de consommateurs français Saveur de l'année, label applicable dès 2019. Comme ils l'ont exprimé, son goût "fruité et léger" les a séduit ; concrétisant ainsi nos efforts d'élaboration d'une recette saine et gourmande pour tous les sportifs. #BackInTheGame