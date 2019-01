Cristiano Ronaldo y el Atlético triunfan en los Globe Soccer

El Atlético de Madrid ganó el premio a mejor club del mundo en los premios Globe Soccer entregados en Dubai. Cristiano Ronaldo ganó el premio a mejor jugador en una votación en la que no estaba Modric. Deschamps, mejor entrenador

El Atlético de Madrid es el mejor club del mundo. Así ha sido galardonado el club rojiblanco este jueves en la gala de los premios Globe Soccer Awards que se han entregado en Dubai y en el que el equipo madrileño ha ganado por primera vez este trofeo.

La entidad española se impuso en la votación al Liverpool, finalista de la última Champions, y al Real Madrid, campeón de la Champions League. La Europa League, así como la Supercopa de Europa, conseguida en 2018 ha sido la clave para que el Atlético de Madrid se imponga en estos premios que han elegido a los mejores del último año en el mundo del fútbol.

Cristiano, mejor jugador del mundo

Una de las novedades de los Globe Soccer respecto a otros premios individuales fue la victoria de Cristiano Ronaldo en la categoría de Mejor Jugador del Año, algo que supone el único trofeo que gana este año el jugador portugués, que sí asistió a la gala a diferencia de las del The Best o Balón de Oro, a las que faltó tras saber que no ganaría el premio.

La presencia de Cristiano en Dubai ya avanzó que el portugués ganaría un trofeo en el que competía contra Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Pese a ganar los dos principales trofeos del año, Luka Modric no estaba ni nominado en estos Globe Soccer en el que Ronaldo, que ganó la Champions League en 2018, gana por quinto año (y tercero consecutivo) el premio a Mejor Jugador de Año.

Deschamps, mejor entrenador

Además, Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, consiguió el premio al Mejor Entrenador del año, un galardón en el que superó a los nominados Diego Pablo Simeone (Europa League y Supercopa de Europa), Zinedine Zidane (Champions League), Massimiliano Allegri (Serie A de Italia) y Jurgen Klopp (finalista de Champions League).

Por su parte, Jorge Mendes volvió a ser elegido mejor representante en el año en el que llevó a Cristiano Ronaldo a la Juventus, superando a los otros agentes Stefano Castagna (representante del portero Allison Becker) y Jonathan Barnet (Bale).

Los premios han sido dado por un jurado entre los que se encuentra Fabio Capello, Eric Abidal, Luis Figo, Antonio Conte o Adriano Galliani.