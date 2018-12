Cristiano sí asistirá a la gala de los Globe Soccer

Cristiano Ronaldo sí asistirá el próximo 3 de enero a la gala de la décima edición de los Globe Soccer Awards, en Dubai. El delantero portugués de la Juventus opta al premio a Mejor futbolista del año, con Antoine Griezmann y Kylian Mpappé como rivales. También Real Madrid, Atlético de Madrid o Liverpool están nominados a mejor club del año

Cristiano Ronaldo ha reservado un hueco en sus vacaciones para asistir a la gala de la décima edición de los Globe Soccer Awards, premios que se conceden al mejor jugador, mejor entrenador o mejor club, entre otros, en Dubai y que se entregarán este jueves 3 de enero. El delantero de la Juventus fue el gran ausente en las principales ceremonias de los premios más destacados del fútbol, pero en esta ocasión cuenta con todas las papeletas de llevarse el trofeo por delante de Antoine Griezmann y Kyliam Mbappé, los otros candidatos.

Ni a los premios de la UEFA, ni al The Best y tampoco al Balón de Oro. Cristiano Ronaldo fue el gran ausente en todas las ceremonias citadas. No quiso presenciar cómo su ex compañero en el Real Madrid, Luka Modric, se llevaba todos los premios habidos y por haber en el año dorado del croata. Pero el portugués ha cambiado de idea al empezar el año: sí asistirá a la gala del Globe Soccer Award, ceremonia en la que se reconoce desde Dubai al mejor futbolista del año, mejor entrenador o mejor equipo, entre otros.

Cristiano Ronaldo se encuentra en Dubai desde el domingo por la mañana para disfrutar de sus vacaciones una vez arrancado el parón post navideño en la Serie A. Según el diario local The National, el portugués ya ha confirmado que asistirá a la gala del próximo día 3 de enero donde espera recibir por tercer año consecutivo el premio a mejor jugador del mundo concedido por un jurado en el que hay diferentes personalidades del fútbol árabe y europeo (Fabio Capello, Eric Abidal, Luis Figo, Antonio Conte o Adriano Galliani, por ejemplo).

El 7 de la Juventus parece el favorito a alzarse de nuevo con el galardón, por delante de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, los otros dos candidatos al premio a mejor jugador del año. Y esta vez no ha querido perderse la ceremonia.

Real Madrid, Atlético o Liverpool, candidatos al mejor club del año

Entre los candidatos al mejor club del año en la décima edición de los Globe Soccer Awards están el Real Madrid, ganador de la Champions League y del Mundial de Clubes; el Atlético de Madrid, ganador de la Europa League y el Liverpool, finalista en la pasada Champions League.

Entre los entrenadores candidatos al mejor técnico del año se encuentra Zinedine Zidane, Diego Pablo Simeone, Massimiliano Allegri, Didier Deschamsp y Jurgen Klopp.