Fútbol: los mejores de 2018

El año 2018 ha dejado figuras muy destacadas en el mundo del fútbol. Individualmente, sobresalió el madridista Luka Modric, que fue elegido como el mejor jugador del Mundial de Rusia y recibió los premios The Best y el Balón de Oro. A nivel de equipos, la tercera Champions League consecutiva del Real Madrid y el Mundial ganado por Francia fue lo más destacado.

El año 2018 llega a su fin, y en lo futbolístico ha dejado momentos inolvidables. Haciendo repaso a todo lo ocurrido en el deporte rey durante estos 12 meses, hay varias figuras destacadas que sobresalen por su espectacular año natural.

La estrella que más brilla es, sin lugar a dudas, la de Luka Modric. El 2018 ha sido un año soñado para centrocampista del Real Madrid, como ha reconocido él mismo en varias ocasiones. El croata ganó la tercera Champions League consecutiva con el equipo blanco, además del reciente Mundial de Clubes. Pero la cosa no quedó ahí. Era año de Mundial, y Modric se echó a sus espaldas a la selección de Croacia, que llegó a la final en Rusia contra todo pronóstico. Todo ello sirvió al balcánico para ser elegido Balón de Oro del Mundial, para recibir el premio The Best al mejor jugador de año y para levantar su primer Balón de Oro. Casi nada…

Por detrás, también con mucho mérito pero sin llegar a su altura este año, quedan jugadores como Cristiano Ronaldo, que ganó otra Champions League y sigue metiendo goles como churros; Messi, que sigue maravillando y liderando a un Barcelona que ganó la Liga y la Copa del Rey; Griezmann o Varane, ambos campeones del mundo con Francia y el madridista también campeón de la Champions League por cuarta vez en su carrera y tercera consecutiva.

Francia, Real Madrid, River Plate…

Pero el fútbol no es un deporte individual. El colectivo es fundamental, y este 2018 ha dejado equipos muy destacados. En año del Mundial, la cita mundialista es la que tiene más importancia en el año natural. Se disputó en Rusia y lo ganó la selección francesa, completando un torneo muy serio y sólido y apoyándose en individualidades como las de Mbappé, Griezmann o Varane. Deschamps y los suyos merecen el reconocimiento que se les está dando por hacer realidad el sueño de los franceses y ganar un nuevo Mundial.

Tampoco se queda corto el Real Madrid, que sigue escribiendo su nombre en la historia de la Champions League. El equipo blanco, de la mano de Zidane, ganó su tercera Liga de Campeones consecutiva y la cuarta en cinco años. Una estadística fuera de lo normal para un equipo que se está acostumbrando a reinar en Europa año sí y año también. Tras levantar la Decimotercera, en el Bernabéu ya piensan en la siguiente, la Decimocuarta.

También merece un reconocimiento River Plate, que ganó la Copa Libertadores superando en la final a su eterno rival, a Boca Juniors. Los disturbios que se produjeron en Argentina mancharon el Superclásico, pero finalmente se pudo jugar en el Santiago Bernabéu y los Millonarios se dieron el gusto de ganar la Libertadores en Madrid frente a los Xeneizes. Eso, y la selección femenina sub-17 campeona del mundo en México.