El City de Guardiola se quita las penas contra el Southampton y sigue a siete del Liverpool

El Manchester City se impone 1-3 al Southampton con goles de David Silva, Agüero y uno en propia puerta de Ward-Prowse. Los citizen se quedan a siete del Liverpool, líder absoluto de la competición.

El Manchester City no renuncia a la Premier League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola espanta los fantasmas tras dos derrotas consecutivas y vuelve a estar a siete puntos del Liverpool. Los goles de Silva, de Agüero y uno de Ward-Prowse en propia puerta dieron la victoria al conjunto citizen frente al Southampton por 1-3, en un partido de dominio absoluto de los vigentes campeones de la liga inglesa.

Los de Guardiola saltaban al terreno de juego con las dudas generadas en los dos últimos encuentros, que terminaron con la derrota en casa frente al Crystal Palace por 2-3 y en Leicester por 2-1. Dos partidos que han servido al Liverpool de Klopp para coger una ventaja de siete puntos, que se iba hasta los 10 tras la goleada ante el Arsenal. El City no podía fallar si no quería perder sus opciones de pelear por la liga y no lo hizo, aunque costó.

Los del Etihad se adelantaron gracias a un gol de David Silva en el minuto 10. Asistido por Bernardo Silva, el ex internacional español ponía el 0-1. Llegando al final de la primera mitad, Hojbjerg, que acabaría expulsado, ponía las tablas. Pero el final de la primera parte se le hizo largo a los saints, que vieron como en el descuento les caían dos tantos. El primero, en propia puerta, de Ward-Prowse, después sería Agüero quien pondría el último.

En la segunda mitad, Sterling era quien ponía constantemente el peligro sobre la meta de McCarthy. El guardameta del Southampton fue de lo mejor del partido, pues evitó que su equipo saliese goleado en la segunda mitad. El ritmo del partido fue decayendo, sin que la victoria peligrase en ningún momento, pese a que los locales dispusieron de oportunidades para acercarse.

Al final, los de Guardiola, que no pueden fallar mucho más si verdaderamente quieren pelear por el título a final de temporada, vuelven a ser segundos. Adelantan al Tottenham y, con 47 puntos, quedan a siete del Liverpool. Ahora deberán esperar los pinchazos de los red.