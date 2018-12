La Juventus desvela como se gestó el fichaje de Cristiano: “Se decidió de inmediato tras la final de la Champions”

Fabio Parataci, directivo de la Juventus, explicó en una entrevista en Sky Sports como se produjo el fichaje de Cristiano Ronaldo por el conjunto transalpino. El dirigente desveló que las negociaciones con el portugués han sido una de las más sencillas a las que se han enfrentado en la Vecchia Signora

“Con Cristiano Ronaldo fue bastante simple. Tenía en mente venir a Turín. Tras la final de la Champions League, se decidió de inmediato”, aseguró el directivo de la Juventus. “‘Si la Juventus está ahí, sólo quiero ir ahí’, dijo”. Pero, tal y como explica Fabio Parataci, todo surgió en las negociaciones con Jorge Mendes por Joao Cancelo. “No lo creerás, pero Cristiano quiere venir a la Juventus”, le dijo el agente de los futbolistas lusos.

“Lo creo, pero es difícil llegar a fin de mes”, le respondió el directivo, pero que no dudó en comentárselo a Andre Agnelli, presidente del club bianconero. “Cuando le hablé sobre Cristiano me llevó un minuto darme cuenta de que ya estaba pensando en ello. ‘Déjame pensarlo uno o dos días’, me dijo. Pero me llamó después de tres horas”, relata Fabio Parataci.

Esta operación de fichar a Cristiano Ronaldo la compara con la adquisición de Carlos Tévez, que fue una de las llegadas más complicadas a Turín. “La negociación con Tévez fue la más agotadora. Ya habíamos contactado con él después de su primera etapa en la Juventus, a pesar de que no nos habíamos clasificado para la Champions. Demostró estar disponible de inmediato, pero la negociación fracasó por otras razones. Sin embargo, era una obsesión mía y nos mantuvimos en contacto”, explicó.