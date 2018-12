Valverde, tras fichar a Murillo: “Teníamos que ajustarnos, con 100 millones habría sido diferente”

Ernesto Valverde dio un palo inesperado a algunos equipos rivales en la Champions. El técnico se quejó del presupuesto del que disponen otros equipos –el Bayern se va a gastar 80 millones en Lucas Hernández–, mientras que él se tiene que conformar con la cesión de Murillo, un descarte de Marcelino en el Valencia.

“Las opciones, evidentemente, eran muy reducidas porque los mejores centrales que son titulares en sus clubes está claro que no van a salir. Si hubiéramos tenido 100 millones de euros para fichar hubiera sido diferente. Pero estamos satisfechos por cómo han ido las cosas y por lo que puede aportar el jugador”, dijo un técnico en el que el Barcelona ha desembolsado más de 300 millones de euros en fichajes.

Valverde se centró en el partido contra el Celta de Vigo en el Camp Nou, un rival que se les suele atragantar. “El partido tiene mucha miga por el rival, el Celta, que generalmente juega buenos partidos contra el Barça aquí, el año pasado no le pudimos ganar en el Camp Nou en la Liga (2-2), y tiene grandes jugadores como Iago Aspas o Maxi y una gran estructura”, comentó en rueda de prensa.

El extremeño aseguró, además, que el partido es “importante” por ser el que cierra el año. “Queremos mantener la ventaja cuanto menos con los rivales y brindar un buen fin de año a nuestra afición, marcharnos como líderes y contentos, sabiendo lo complicado que va a ser”, aportó.

De todos modos, ganen o no, cree que al equipo le irá bien poder tener unos días de vacaciones antes de retomar LaLiga Santander, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. “Ya me va bien el parón, a todos nos viene bien. Los parones vienen cuando tienen que venir, lo que me gustaría es terminar bien el año”, recalcó.

De cara a este partido contra el Celta, podría volver al equipo Nelson Semedo. “Creemos que Semedo va a estar bien, hizo todo el entrenamiento y estará para jugar. Sergi Roberto lo veo más prematuro, igual que Malcom, pero hay un ‘pero’. No sé si llegarán ambos, pero con Nelson sí somos optimistas”, se sinceró.