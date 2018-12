Los bombos del sorteo de octavos de final de la Champions League 2018

El sorteo de octavos de final de la Champions League puede deparar enfrentamientos trepidantes entre varios de los mejores clubes de Europa. La fase de grupos ha servido de criba y ya sólo quedan en liza 16 equipos, los mejores en la presente edición, que verán cómo quedan encuadrados tras el reparto de azar entre los equipos pertenecientes al Bombo 1 y al Bombo 2 de la máxima competición continental.

En el primer bombo aparecerán los equipos que hayan finalizado la fase de grupos de la Champions League en primera posición de sus respectivos cuadros. En él, estarán Real Madrid, PSG, Manchester City, Oporto, Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus y Bayern de Múnich. A excepción de los lusos y el Dortmund, los otros seis equipos supondrán un duelo en inferioridad para los conjuntos que firmaron su pase a los octavos de final de la Champions como segundos de grupo.

Roma, Tottenham, Liverpool, Atlético de Madrid, Schalke 04, Manchester United, Ajax y Olympique de Lyon serán los encargados de tratar de dar la sorpresa en eliminatorias en las que, salvo en el caso del vigente subcampeón y de los colchoneros, serán inferiores con casi total seguridad con respecto a sus contrincantes.

Sin embargo, el sorteo no es del todo abierto, ya que hay que tener en cuenta que en esta ronda de octavos de final, la Champions League aún no puede ver emparejamientos directos entre equipos del mismo país, así como tampoco con los conjuntos que ya se han medido en la fase de grupos. Por tanto, el Real Madrid no podrá enfrentarse al Atlético de Madrid ni a la Roma, el Barcelona al Tottenham o al Atleti, y los propios colchoneros, además de a sus dos rivales españoles, tampoco al Borussia Dortmund.