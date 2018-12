Wanda Nara desvela el futuro de Icardi

La agente y mujer de Mauro Icardi se encuentra en negociaciones con el Inter por la renovación del jugador, cuyo contrato finaliza en 2021

La mujer y agente de Mauro Icardi, Wanda Nara, ha desvelado el futuro del capitán del Inter de Milán, cuyo contrato con el conjunto lombardo finaliza en junio de 2021 y cuya renovación llevaba un tiempo estancada por discrepancia de pareceres entre jugador y directivos. El viernes por la noche, la polémica agente colgó un mensaje en su perfil de Twitter en el que anunciaba que estaba leyendo los papeles de la renovación del capitán neroazzurro.

Recién apeado de la Champions League, parece que Mauro Icardi tiene la intención de seguir vinculado al Inter de Milán. Así lo desveló anoche su mujer y agente, Wanda Nara, con una publicación en la conocida red social en la que transmitía a sus seguidores que estaba leyendo los papeles para la renovación de Icardi. Justo cuando su nombre sonaba para el Real Madrid en el mercado de invierno.

Sono le 00.30 ed io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo 👀 @MauroIcardi — wan (@wandaicardi27) 14 de diciembre de 2018



“Son las 12:30 y yo todavía aquí leyendo las páginas de la renovación de Mauro Icardi”, decía en su mensaje la mujer y agente del capitán del Inter. Un mensaje en línea con el que días atrás colgó el propio delantero recordando las 200 presencias como jugador del conjunto italiano y la cifra de goles alcanzados -119-, además del aviso: “Continuará”.

La cláusula, el principal obstáculo

La demora en la renovación de Icardi con el Inter de Milán se ha debido principalmente a la cuestión de la cláusula de rescisión – sólo válida para clubes no italianos- que en este momento es de 110 millones de euros y que los dirigentes querían subir. El delantero argentino no está por la labor y a juzgar por el mensaje de Nara, aún hay algunos flecos que negociar.

Donde sí seguramente habrá mejora es en la ficha del jugador, que actualmente gana unos 4,5 millones de euros más primas al año y al que pueden haberle subido un millón más, según cálculos de La Gazzetta dello Sport.

La llegada de Beppe Marotta al conjunto neroazzurro ha podido favorecer las negociaciones ya que el ex de la Juventus siempre ha mostrado su interés por el argentino, al que ya quiso llevar a Turín. Eso sí, por ahora no son más que intenciones y la muestra pública de que se está negociando, pero la renovación de Icardi aún no se ha producido de manera oficial.