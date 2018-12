Rubiales: “He sentido vergüenza al ver el comunicado de la Liga”

Rubiales asegura que no se puede "ir contra FIFA, UEFA y Federación y hacer lo que a uno le de le gana"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, analizó la decisión de la Liga de retirar la medida cautelar después de que la Junta Directiva del Barcelona emitiese un comunicado diciendo que no iban a ir a jugar a Miami. Tras este escrito, Tebas se ha quedado solo con su contrato de 15 años para llevar partidos a Estados Unidos al no haber alcanzado un acuerdo con la Federación y la AFE. Rubiales aseguró en El Larguero de la Cadena SER y El Partidazo de Cope que “no se puede ir contra UEFA, FIFA y Federación y hacer lo que a uno le de la gana“.

Enhorabuena

“Enhorabuena no porque es el fútbol y los futbolistas los que ganan y se dan cuanta de la obsesión de Tebas. ¿Qué hay en ese contrato de 15 años? He sentido vergüenza ajena al leer el comunicado de LaLiga. Cualquier persona que lea el ultimo párrafo es para salir corriendo. Su señoría Tebas, que ahora es juez, ha decidido que ahora estamos condenados. Mañana tengo una reunión por el convenio de coordinación con él. Ha puesto al fútbol español en un brete”.

Derrota de Tebas

“Yo he dicho que no se puede tratar al fútbol como un producto. Los valores del deporte no se pueden poner por delante. Vamos a pelear porque el deporte sea deporte. Desde el principio he dicho que esto no iba a llegar a ningún sitio. El fútbol es pasión es sentimiento y no lo podemos poner por debajo de un contrato. Nosotros desde la federación, vamos a seguir peleando porque el deporte siga siendo deporte”.

Intención de Tebas

“Los clubes no se merecen a Tebas y que se gaste su dinero en webs y en Estados Unidos. Los clubes y LaLiga no se entienden. El dinero de los clubes se tienen que invertir en otras cosas. Vamos a pedir un informe de como se reparte este dinero que es de los clubes”.

Federación y Liga unidos en 2019

“Aquí se ha visto como actúa Tebas. Nosotros estamos dispuestos a unir posturas. Tenemos la capacidad de explotar alguno de nuestros partidos fuera de nuestras fronteras, pero ellos no quieren. Los clubes no se merecen esa postura de LaLiga, que le da igual todo lo que opinen los clubes”.

Los clubes dan la espalda a Tebas

“Seguramente le están dando más la espalda de lo que parece”.

¿Cómo se toma la noticia del partido de Miami?

“Nosotros siempre hemos defendido que no iba a ningún sitio, en contra de las aficiones, de los futbolistas y de los clubes que forman parte de LaLiga. Lo tratan como un un producto pero es un deporte con unas reglas, con unos valores y con unos sentimientos. Se está imponiendo la coherencia”.

Postura de la Federación

“No nos dan el contrato de 15 años que han firmado. Quiero añadir lo que se habla da promover la Liga fuera de España ¿Llevándola al canal 139 de EEUU?. Deben dar otros pasos para la que la vea más del 0,01 por ciento en EE UU”.

¿Ha negociado con Bartomeu?

“Llevo sin hablar con él desde hace tres cuatro semanas. Ellos sabían nuestra postura y el Barça lo que viene a decir es no se puede tirar un muro, ir contra FIFA, UEFA, y Federación. Vamos a actuar siempre dentro de la reglamentación, no con con caprichos y arbitrariedades”.

¿Debe continuar Tebas tras la derrota de la Liga?

“Los clubes no se merecen a Tebas. Es fácil apostar cuando no el dinero no es tuyo. Todo se ha hecho con dinero de los clubes. Le vamos a pedir un informe en el que nos detallen este costo. Lo que no se puede hacer es lo que a uno le dé la gana. No se puede tener actitud obsesiva y permanente sin contra con los clubes Yo no le voy a aconsejar a Tebas lo que tiene que hacer. Mañana tengo una reunión con él y se lo diré. Lo que tenga que decir se o diré a la cara”.