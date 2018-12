Inter – PSV: resultado, resumen y goles (1-1)

Consulta el resultado, el resumen y los goles del partido de Champions League entre Inter y PSV El Inter de Milán necesitaba ganar debido al empate del Tottenham, pero no lo logró y está eliminado de la Champions

El Inter de Milán cayó eliminado de la Champions League después de no poder lograr la victoria frente al PSV Eindhoven, en un partido en el que los de Spalletti remaron para remontar el gol inicial de Lozano, pero no lo suficiente como para sumar tres puntos que habrían significado su clasificación para los octavos de final de la máxima competición continental. Icardi, goleador de nuevo en la noche del martes, no podrá continuar con su andadura en la Champions en esta temporada con el equipo que capitanea.