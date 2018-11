Mourinho insinúa que Casillas está detrás de la campaña contra De Gea

"Hay alguien muy poderoso que está pensando en saltar de nuevo", afirmaba en rueda de prensa el luso en alusión al meta madrileño.

José Mourinho volvió a hacer una de las suyas. El técnico luso entró de oficio para defender a su guardameta en el Manchester United David de Gea ante todo el runrún que se ha generado en España tras los últimos encuentros de la selección en la que el meta quedó sensiblemente señalado. La no clasificación para la Final Four generó una corriente de opinión en la que se pedía la vuelta de Iker Casillas a La Roja. El portugués hizo alusión a que el meta del Oporto está detrás de esa campaña.

Mourinho salió a rueda de prensa tras el empate a cero de su equipo ante el Crystal Palace en Old Trafford (0-0). Quedará lo duda si una vez más usó la situación para desviar la atención del nuevo traspiés de su equipo, pero el portugués dejó pocas dudas de su alusión a Iker Casillas, pese a que no mencionó su nombre.

“¿Sabes por qué critican a De Gea en España? Porque hay alguien muy poderoso que está pensando en dar el salto de nuevo pero es muy difícil hacerlo cuando tienes enfrente al mejor del mundo“, expresaba José Mourinho cuando fue cuestionado por la situación de su meta con España, dejando clara la mención entre líneas a Iker Casillas, con el cual tuvo una larga historia de enfrentamientos durante su etapa en el Real Madrid y que acabó con el meta fuera del Santiago Bernabéu.

La cosa no quedó ahí. El periodista siguió preguntando durante la rueda de prensa a Mourinho, para que no existieran dudas sobre la alusión. Reformuló la pregunta dejando claro que era “alguien poderoso” que quería “sacar del equipo a De Gea” y cuestionó si lo hacía a través de conversaciones, en este caso, con Luis Enrique: “No… no estoy hablando de llamar al entrenador, al entrenador lo conozco bien, es un buen amigo mío“.

Dos preguntas más del periodista terminaron de cerrar la acusación del portugués: “¿Lo hace llamado a la prensa?” y “¿Jugó en el Real Madrid?” Ambas fueron afirmativas por parte de José Mourinho, acusando de nuevo de filtraciones a la prensa a Iker Casillas –como ya hiciera durante su etapa en Madrid– y dejando pocas dudas que se refería al meta de Móstoles. La polémica está servida.