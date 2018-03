“La situación de Salah es como la de Coutinho… y sabemos el final”

Las alarmas han vuelto a saltar en Anfield. La prensa inglesa informaba esta misma semana que Mohamed Salah no dejaría el Liverpool por menos de 225 millones de euros pero Ian Wright, ex futbolista inglés y analista en The Sun, no piensa lo mismo. El ex jugador comentó la situación del egipcio en el Liverpool y sus opciones de marcharse al Real Madrid en el próximo mercado de verano.

Salah es una de las opciones favoritas de los blancos ante la más que probable salida de Bale. “Tengo un horrible presentimiento, el Liverpool y Klopp deben estar preocupados, van a tener otra situación como la de Coutinho más pronto que tarde. Y todos vimos cómo acabó aquello, con el brasileño camino del Barcelona…”, escribe Wright.

“El gran dilema será ver si continúa con la camiseta roja del Liverpool o una blanca del Madrid. Irónicamente, sus grandes actuaciones podrían ser (y seguramente lo sean) un gran problema pronto. ¿Me están diciendo que cuando la reconstrucción comience en el Madrid, Salah no será uno de los nombres de arriba de la lista?” continuó.

El egipcio lleva 36 goles en 41 partidos jugados esta temporada y lidera la pelea por la Bota de Oro, cifras que hacen dudar a leyenda de que Salah no vaya a buscar su salida en verano.”No es un jugador que haya crecido en la cantera (del Liverpool) y su sueño sea triunfar en Anfield, es un chico de El Cairo que quiere triunfar en el fútbol y no tiene ningún vínculo con Inglaterra”, concluyó Wright.