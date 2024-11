El seleccionador de España, Luis de la Fuente, respondió al ex capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, tras sus palabras en una entrevista en la que puso de manifiesto que el riojano no le llamó al no convocarle en la lista del primer parón de esta temporada. En ella, rindió homenaje a los campeones de la Eurocopa, siendo él la única baja de todos los disponibles, lo cual no le afectó, pero sí que le sorprendió no recibir ni tan siquiera una llamada por teléfono por parte del entrenador.

«Sí, claro que sí. ¿Cómo no voy a entender las palabras de Nacho? Por supuesto que sí. Lo mismo que ahora, seguramente con Joselu. Pero es que nosotros no tenemos tiempo. Y nuestras competiciones. Uno tiene que tomar las decisiones pensando en que es lo mejor para todo el equipo», comenzó el seleccionador español.

«Y digo en esto porque de igual manera que cuando pensamos que no justifico nada, que con Nacho le tengo en un gran valor profesional, en una gran valía personal, humana, tengo cero reproches. Todo lo contrario, agradecimiento. Pero quiero decir que el futbolista también tiene que pensar que de igual manera que cuando ellos estuvieron tenían esa oportunidad, es justo que la tengan otros», afirmó sobre la calidad personal del central, que actualmente milita en el Al-Qadsiah de Míchel, en Arabia Saudí.

«Solamente por una relación de compañerismo, de justicia profesional. Y de igual manera entiendo que yo quiero tratar a todos por igual, porque esa oportunidad se la merecen todos. Pero son decisiones que hay que tomar en su momento, cuando nosotros insistimos, somos unos grandes incomprendidos», ratificó en una entrevista concedida este miércoles a RNE.

Luis de la Fuente, Nacho y la dureza de las decisiones

«Nosotros no tenemos 38 jornadas para seguramente rotar o contentar a muchos jugadores. Nosotros es que tenemos tres ventanas y seis partidos y en seis partidos nos estamos jugando una clasificación y hay que tomar decisiones pensando siempre en el bien de la selección, de la responsabilidad que tenemos y del conjunto», zanjó acerca de este asunto.

De la Fuente también se pronunció sobre si lo pasaba mal con este tipo de decisiones: «Sobre todo cuando ya también tienes que incluir dentro de esa decisión también profesional, relaciones personales buenas. Entonces yo alardeo de tener muy buena relación con, diría, con la gran mayoría de futbolistas, no con todos, pero con la gran mayoría de futbolistas. Y me gusta que sea así».

«Pero entiendo también que cuando uno toma este tipo de decisiones, de dejar a alguien fuera, pues el futbolista en un principio le cueste entenderla. Luego ya vuelve todo a la normalidad y solamente por ese esa relación de respeto que hay que tener también con otros. Entiendes que otros también tienen derecho a estar aquí», concluyó el técnico.