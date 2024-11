Nacho discrepa con el Real Madrid por el Balón de Oro: «Yo si hubiera ido a la gala»

El Balón de Oro todavía colea. Caminaba entre la incertidumbre y la rumorología. En un principio, Vinicius Junior aglutinaba el mayor números de papeletas para levantar el galardón. La decisión no era oficial, pero prácticamente oficiosa, aunque el guion comenzó a virar el día previo a la entrega y el rumbo se modificó por completo en las horas anteriores a la gala.

Tras un giro de 180 grados, Rodri Hernández, jugador del Manchester City, conquistó el Balón de Oro. Recibió así, 64 años después, el testigo de Luis Suárez, único futbolista español que había conquistado el galardón hasta la fecha. Un triunfo, esquivo para el fútbol español, que reconoce la normalidad de un perfil de futbolista en peligro de extinción. La oleada de opiniones a favor de uno u otro jugador ha sido un constante desde que se conociera el campeón del galardón.

Nacho Fernández se ha sumado a ello desde Arabia. «Yo sin ningún tipo de dudas le hubiera dado el Balón de Oro a Vinicius. Para mí ahora mismo es el número uno. Estoy muy contento por Rodri, como compañero, como el jugador que es y lo buen tipo que es. No le quito a mérito a Rodri, que también se lo merecía», inició Nacho.

Vinicius se quedó a las puertas de la gloria dorada. Tras unas primeras horas de shock, el brasileño recobró fuerzas para lanzarse a por el galardón la temporada que viene. «Le escribí a Vini y le dije que esto le va a hacer más fuerte. No he visto a ningún jugador que haya sabido sobreponerse a tantas dificultades. Estoy seguro de que lo va a ganar en el futuro», añadió Nacho en COPE.

Cuando el Real Madrid conoció la decisión de que Vinicius no sería ganador, decidieron declinar el viaje hasta París. Nadie de la entidad blanca desembarcó en la capital francesa para presenciar la gala, ni Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ni el mismo Ancelotti, que esa tarde fue designado como mejor entrenador de la temporada.

«En la decisión del club no me voy a meter, el club tendrá sus motivos. Yo sinceramente hubiera ido a la gala. Yo creo que el problema es que se había generado el camino de que lo ganaba Vinicius y no debe ser fácil gestionar que prácticamente lo tienes en la mano y que en el último momento te digan que no. Tiene que ser un palo muy duro. Es muy fácil decirte desde fuera ‘sí yo iría seguro’ pero hay que estar ahí también», zanjó Nacho.