Otro escándalo con las votaciones del Balón de Oro: el periodista de Panamá denuncia un «error»

Las votaciones de los 99 periodistas que eligieron al ganador del Balón de Oro 2024 siguen trayendo mucha polémica. Tras dimitir el representante de Finlandia, que no votó a Vinicius en el top-10, ahora el periodista de Panamá que votó en este galardón, también afirma que tuvo un error que hubiera cambiado las puntuaciones finales.

El periodista Campo Elías Estrada, del medio Tiro a Gol, fue el representante de Panamá en este Balón de Oro y unas horas después de que se hicieran públicas las votaciones a mejor jugador del mundo (France Football lo hizo este sábado, 12 días después de la gala) reflejó que había tenido un error.

En concreto, este periodista, que no incluyó a Rodri Hernández entre los 10 mejores jugadores del mundo, explica ahora que fue por error y que en el lugar en el que puso a Dani Olmo, al que colocó quinto, debería ir Rodri, que acabó consiguiendo el galardón.

Con este error, la clasificación tampoco hubiera cambiado. Rodri Hernández igualmente hubiera ganado el Balón de Oro, aunque incluso con más diferencia con Vinicius. Al jugador brasileño del Real Madrid, el periodista de Panamá le eligió como el mejor y le puso en primer lugar. Es así que no cambia la clasificación final, pero sí que vuelve a dejar dudas sobre la limpieza o transparencia de los votos, sea en favor de quien sea.

La lista completa de Campo Elías Estrada, periodista representante de Panamá en la votación para el Balón de Oro, fue la siguiente: Vinicius, Lamine Yamal, Bellingham, Carvajal, Dani Olmo, Kane, Haaland, Lautaro Martínez, Valverde y Mabppé.

«Tuve problemas a la hora de votar en la plataforma de votación. Cuando seleccionaba mis 10 candidatos, a la hora de actualizar, me salía alterada la votación, con los números intercalados, sin ningún orden, entre los diez votantes», cuenta ahora el periodista de Panamá en declaraciones a MARCA. Además, este jurado explica que tuvo que meterse «en más de tres ocasiones a la plataforma para mi voto». «Pude mejorar el problema, pero creo que no tuve cuidado al final a la hora de enviarlo, y creo que se me coló Olmo por Rodri», explica.

«El error fue doble, porque el jefe de redacción de la revista me envió por correo mis candidatos, para corroborar mi votación, y le dije que no había problema. No me di cuenta del error hasta unos días después, cuando leí detalladamente el correo, porque mis candidatos los anoté en una hoja», añade el representante de Panamá en este galardón.

Segundo periodista que reconoce errores

Campo Elías Estrada no es el primer jurado que reconoce que hubo errores en la votación para el Balón de Oro 2024. El primero fue Juha Kanerva, de Finlandia, que puso a Rodri Hernández en primer lugar y no incluyó a Vinicius entre los 10 primeros, dando una ventaja así ya sólo con su votación de 15 puntos al español.

«Fue un error técnico mío. Renunciaré a ser jurado del Balón de Oro», escribió Kanerva en redes sociales, explicando que no incluir a Vinicius fue un «error».