Dimite Juha Kanerva, uno de los tres periodistas que no votó a Vinicius para el Balón de Oro

El periodista finlandes, Juha Kanerva, del medio Ilta-Sanomat, ha dimitido hoy después de que este viernes ‘L`Equipe’ desvelase los votos que obtuvo Rodri Hernández, el ganador del Balón de Oro 2024. El mediocentro español obtuvo 1.170, 41 más que Vinicius, que se quedó en 1.129.

Esta diferencia de ambos jugadores en las votaciones de los periodistas especializados en el Balón de Oro está dando mucho que hablar. Y es que muchos han puesto su foco en los profesionales deportivos que no votaron al delantero brasileño en su ‘top 10’, como fue el caso de Kanerva junto a Bruno Porzio, periodista de El Salvador, y Sheefeni Nikodemus de Namibia.

El periodista finlandés comunicó esta decisión a través de una tuit en su cuenta personal de ‘X’ en la que renuncia a pertenecer más al jurado del prestigioso galardón. «Fue un error técnico mío. Renunciaré a ser jurado del Balón de Oro», escribió el periodista finlandés en sus redes sociales. Kanerva votó como Balón de Oro a Rodri en primera posición, seguido de su compañero en el Manchester City, Erling Haaland.

Asimismo, en sus mejores 10 del mundo figuraban como tercero y cuarto dos futbolistas del Real Madrid como Jude Bellingham y Toni Kroos, mientras que a Dani Carvajal le situó sorprendentemente en décima posición.

Florian Wirtd, del Bayer Leverkusen, y Declan Rice del Arsenal, se encontraban en quinta y en sexta posición, ambos por delante de Lamine Yamal, que se proclamó campeón de la Eurocopa con España junto a Rodri este verano. El periodista finlandés también incluyó a William Saliba, del Arsenal, y a Ademola Lookman, del Atalanta, ambos por delante de Dani Carvajal.

¿Cruzada contra Vini?

A diferencia de Kanerva, que lo atribuyó a un «error técnico», Bruno Porzio, periodista de El Salvador y simpatizante del Barcelona, explicó sin cortarse por qué no incluyó a Vinicius en su lista de los 10 mejores futbolistas para el Balón de Oro: «Para haberlo puesto séptimo u octavo, no lo pongo», justificó Porzio.

«A Vinicius yo no lo considero un jugador determinante en cuanto a juego. Pudo anotar goles importantes, elaborar jugadas importantes, pero su desplazamiento dentro del terreno de juego es en una zona bastante pequeña. No contribuye en fase de no posesión, por lo tanto creo que no es un jugador completo y no está entre los 10 mejores jugadores que están en Europa», argumentó el periodista de El Salvador.