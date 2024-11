Nacho cierra la puerta a su posible regreso al Real Madrid: «Si me llaman, ni me planteo volver»

Tiempos de compra para el Real Madrid. El mercado ya está abierto para un equipo sacudido por las lesiones de larga duración. El maldito ligamento cruzado que tanto pánico genera en los futbolistas. Militao revivió fantasmas del pasado al cruzar tan desgarrador camino de vuelta a la enfermería. Su caída, unida a la de Carvajal, Lucas Vázquez y Alaba, que todavía no ha debutado esta temporada, obliga al Real Madrid a mirar el mercado con los dos ojos.

La cascada de nombres que emergen es caudalosa. Siendo Aymeric Laporte el mejor posicionado, pero no el único candidato a sacarse la plaza. En la lista de opositores caen nombres como Boscagli, jugador del PSV de 26 años que acaba contrato el 30 de junio de 2026, Tah, que finaliza su vínculo con el Bayer Leverkusen este mes de junio, o Hato, joven central del Ajax. A este goteo de nuevos nombres, la rumorología ha sumado a dos viejos rockeros del Bernabéu, Sergio Ramos y Nacho Fernández.

Con el primero descartado por falta de ritmo competitivo, el segundo cogió todavía más fuerza en el boca a boca. Afincado en Arabia, donde milita para el Al-Qadsiah desde que se desprendiera de la entidad blanca hace unos meses, el español ha cerrado la puerta a un posible regreso al Real Madrid.

«El Real Madrid no me ha llamado. ¿Si me llaman para volver? Ni me lo planteo, por supuesto. Tenía muy clara la decisión sabiendo que otra vez hubiera jugado treinta, cuarenta o cincuenta partidos. Eso no me hacía cambiar la idea que tenía en la cabeza. Si me llamaran, yo estoy aquí muy feliz. Me toca sufrir con el Real Madrid como aficionado», inició en COPE.

«Cuando tomé la decisión de abandonar el Real Madrid sabía que me iba a tocar jugar muchos partidos, pero eso no iba a afectar a mi decisión. La tenía muy clara dentro de mí. Cuando una persona siente que llegó su momento… no me arrepiento, sabía lo que hacía y sigo firme con la decisión. Estoy muy feliz por la decisión que tomé. Aquí hay cláusulas de rescisión, imagino que la mía será poco, pero ni me planteo que paguen por mí una cláusula. Ahora me es más fácil, pero al principio me chocaba ver al Real Madrid por la televisión, se me hacía raro. No me arrepiento absolutamente nada de la decisión. Ahora apoyo como un madridista más», añadió.

Nacho fue más allá y dio su visión sobre la postura que debería tomar el Real Madrid para reemplazar a Militao. «Me encantaría que no ficharan a nadie y apostaran por chicos de la casa. Al final los jugadores de la cantera se va a saber si están preparados si les dan la oportunidad. El otro día Asencio hizo un partido muy bueno. La cantera necesita oportunidades. Si el club y el entrenador son valientes, es el momento perfecto».