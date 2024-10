De la Fuente y la ausencia de Lamine: «Aquí cuidamos a los jugadores, dejemos de marear la perdiz»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al combinado nacional con Serbia en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. La selección española estará clasificada para cuartos de final de la Liga de Naciones si vencer al conjunto serbio. El seleccionador español no podrá contar con Lamine Yamal.

El seleccionador comenzó hablando de Lamine Yamal: «Tenía una molestia. Le preguntó, me dijo que podía estar con dudas y decidí que descansara». «Esto es fútbol. Tenía molestias y su mensaje es que no estaba a tope del todo. No hay más», añadió.

«Lo que más lástima me da es que haya gente que entre al juego de estos comentarios. Yo dije que los partidos de las selecciones suponen un partido al mes para el jugador. El año pasado, jugamos 17 partidos internacionales porque tuvimos la suerte de llegar a la final de la Eurocopa. Pero este año vamos a jugar diez. En dos años, son 27 partidos. Entre 24 meses, a un partido al mes. Dejemos de darle vueltas, juegan un partido al mes con la Selección de media. Dejemos de marear la perdiz y ya está, que el problema seguramente será otro», dejó claro el seleccionador.

«Presión cero, porque no he hablado con nadie del Barcelona. No hay falta de compromiso y sí de honestidad de un jugador que no se encuentra fino para un partido importantísimo como este para decirme que no se encuentra bien. No tengo duda y sí confianza en él», comentó.

También habló de sus palabras sobre Lamine tras el encuentro: «Si hay gente enfadada, pues será así, pero no lo he sentido. Me limito a explicar lo que es el fútbol. Defenderle siempre, pero el que tiene que hacerlo son los árbitros. Los rivales utilizarán todas las armas para parar a un jugador tan bueno. ¿También me vais a hacer responsable de que peguen patadas a Lamine? Faltaría más».

«Los mejores tiene que jugar. Eso es lo que se va a pedir. Si no se le pone me pondríais a parir. Es que sus entrenadores no pondrían siempre a Maradona, Messi o Cristiano Claro que cuidamos a los jugadores. No somos kamikazes», finalizó sobre Lamine el seleccionador.