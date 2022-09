Gerard Piqué dijo basta tras varios meses de noticias diarias sobre su separación con Shakira. El central del Barcelona, asesorado por su equipo de abogados, decidió romper su silencio a través de un comunicado que enviaba a los medios de comunicación pidiendo respeto y anunciando medidas legales contra quien altere su vida familiar y vulnere sus derechos y los de sus hijos. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín no se achanta y sigue publicando informaciones.

Lo último que ha contado el fotoperiodista está dando mucho que hablar, pues según él hubo una frase de Piqué a Shakira que fue la gota que colmó el vaso propiciando la separación entre el futbolista y la cantante colombiana. Cuando ya la crisis era evidente, el defensa azulgrana pronunció siete palabras que no sentaron nada bien a la artista, a la que pidió «tiempo porque estaba agobiado con las empresas», tal y como desvela el paparazzi.

La gota que colmó el vaso

Jordi Martín entró en El Programa del Verano de Telecinco y dio detalles de aquel episodio que ocurrió supuestamente tras un viaje a Dysneyland, información de la que se han hecho eco otros muchos medios. Tras esa petición de Piqué, «Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’». Además, el fotoperiodista va más allá: «Ella le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más».

«Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños», añadió el paparazzi, que viene siguiendo el culebró de cerca desde que ambos anunciaron su separación.