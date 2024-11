El fracaso del Inter Miami de Messi retrata a Infantino por colarles en el Mundial de Clubes

El Inter Miami no será campeón de la MLS y, sin embargo, será el representante de Estados Unidos en el Mundial de Clubes, en calidad de anfitrión. La invitación ad hoc de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para el campeonato mundial que se estrenará en verano fue muy polémica en su momento, al entenderse como una medida para hacer que Leo Messi estuviera sí o sí en él. Ahora, el fútbol ha dado la razón a aquellos que criticaron la medida, puesto que el equipo de Florida se la ha pegado a las primeras de cambio en los playoffs, cayendo en octavos de final.

Infantino utilizó en su momento un argumento poco sólido para colar al Inter Miami en el Mundial. El presidente del máximo organismo del fútbol justificó la invitación al club de David Beckham con el hecho de que habían sido el mejor equipo de la temporada regular en la MLS. Algo que serviría para cualquier liga del mundo en la que el campeón sea el primer clasificado pero no para una MLS que tiene un formato al más puro estilo NBA, con dos conferencias y unos playoffs para decidir quién se lleva el título.

En los anteriores Mundiales de Clubes, bajo el antiguo formato en el que sólo los campeones de cada continente acudían y que se celebraba de forma anual –ha sido sustituido ahora por la nueva versión de la Copa Intercontinental– siempre estaba presente el campeón de liga del país anfitrión. Algo que no sucederá en el próximo campeonato mundial que se celebrará en Estados Unidos en el verano de 2025. Estará en Inter Miami, pero no el campeón de la MLS.

Precisamente, la decisión de FIFA de escudarse en que el Inter Miami había sido el mejor equipo de la temporada regular en la MLS buscaba asegurarse la presencia de Messi en el Mundial en caso de que sucediera algo que, finalmente, ha terminado pasando. Lo más lógico hubiera sido anunciar que el campeón de la liga norteamericana sería el representante en la cita del próximo verano, pero con ello se arriesgaban a que se quedara fuera el equipo estrella de Estados Unidos.

Al Mundial sin méritos deportivos

Los del Tata Martino suman su primer gran batacazo, al quedarse fuera a las primeras de cambio en la pelea por el título. De nada les ha servido ser campeones de esa fase regular, puesto que el noveno clasificado, que entró en playoffs tras superar una eliminatoria previa –play-in– ante el octavo, les ha echado en octavos de final. Atlanta United se llevó la serie –al mejor de tres partidos, como en el baloncesto– tras imponerse por 2-3 en el último encuentro, disputado además en Miami.

Por tanto, Las Garzas no estarán en la pelea por el título entre los ocho mejores equipos de la liga. Algo que retrata la invitación de Infantino, puesto que no se basó en los criterios que sí que se han utilizado en casos similares, al invitar al campeón de la liga anfitriona. Con el Inter Miami no hubo que esperar a que se decidiera el campeón. El dirigente volvió a hacer un favor a Messi, aprovechándolo además de reclamo para que su nueva competición tenga un atractivo añadido y pueda generar más de lo que se espera.