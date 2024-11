Jordi Alba la lía por su mal perder tras el batacazo del Inter Miami: «¡Eres un cagón!»

A Jordi Alba no le sentó nada bien el tremendo batacazo que protagonizó el Inter Miami en la MLS. El equipo del futbolista español, ex del Barcelona, en el que está también Leo Messi, fracasó de forma estrepitosa al caer en la primera ronda de los playoffs de la liga estadounidense, cayendo en el tercer partido ante el Atlanta United. El Inter Miami queda eliminado ya, dice adiós a la temporada y lo hace de la forma más estrepitosa.

El equipo de Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez (los tres jugaron este encuentro) ganó el primer partido de esta primera ronda ante el Atlanta United (2-1), pero después perdió el segundo por también 2-1, por lo que se jugó un tercer encuentro que acabó con este resultado de 2-3.

Y eso no le sentó nada bien a Jordi Alba, que protagonizó un episodio más de no saber perder y se fue a por el árbitro del partido, Allen Chapman. «Eres un cagón, eres un cagón», le dijo Jordi Alba en español al colegiado del duelo mientras se iba a vestuarios. La imagen dejó a un Alba fuera de sí, totalmente cabreado tras la dolorosa derrota del Inter de Miami, que firmó un fracaso en toda regla.

«Es un día complicado. Hay que valorar todo, pero desde dentro creo que nos ha faltado, pues tener más controlado sobre todo sus contras. Creo que hemos merecido más goles en los tres partidos, sobre todo en el segundo y en el tercero», analizó Jordi Alba a la finalización del partido.

El ex jugador del Barcelona añadió que «hemos sido superiores, hemos dominado, pero ellos se han acercado cuatro veces y nos han hecho tres goles». Hay que recordar que el Inter Miami fue el mejor equipo de la temporada regular y batió el récord de puntos de la MLS (74). Pero la liga estadounidense se decide en playoffs y en la primera ronda el equipo de Messi y Jordi Alba cayó de forma estrepitosa.

