Fernando Alonso: “Esta victoria ocupará un lugar muy alto en mi palmarés”

Fernando Alonso analizó su gran carrera en Daytona: "Ganar este tipo de carreras de resistencia en un lugar tan icónico como Daytona significa mucho. Es algo bastante grande teniendo en cuenta que no tenía nada de experiencia en resistencia hasta el año pasado".

Fernando Alonso se mostró exultante por su triunfo en las 24 horas de Daytona de 2019. El español fue una apisonadora en el tiempo que estuvo en pista sabiendo sobreponerse a las condiciones meteorológicas adversas y siendo el referente del Cadillac número 10.

“Es increíble. Simplemente, ha sido una experiencia increíble estar con este equipo, primero durante los test y ahora en la carrera. Se ha ejecutado una carrera perfecta. Esta victoria ocupará un lugar muy alto en mi palmarés“, reflexionó en declaraciones a la NBC.

El asturiano alabó a todos sus compañeros, Kobayashi, Van der Zande y Taylor, por cumplir el objetivo que les marcó antes de la carrera, que no era otro que no dejar el coche fuera de carrera. “Ha habido condiciones muy diferentes, y hemos sido competitivos en todas: en seco, en mojado, por la noche y por el día. Estoy realmente contento por el equipo y por todos los chicos. Personalmente, he estado en los lugares adecuados en los momentos adecuados, así que me encuentro realmente contento por ello”, dijo.

Fernando Alonso ya se ha convertido en todo un experto en la resistencia tras ganar su segunda carrera de este tipo tras las 24 horas de Le Mans durante la pasada primavera. “Ganar este tipo de carreras de resistencia en un lugar tan icónico como Daytona significa mucho. Es algo bastante grande teniendo en cuenta que no tenía nada de experiencia en resistencia hasta el año pasado”, analizó.