De la Rosa no quiere a Sainz en McLaren: “Prefiero que sea otro el que sufra a Fernando”

El futuro de Sainz parece cada vez más lejos de Renault De la Rosa cree que Carlos Sainz tiene su sitio en Fórmula 1 seguro

Fernando Alonso y Carlos Sainz en el mismo equipo –McLaren– la temporada que viene. No suena nada mal, ¿verdad? A priori no, pero no todos son de la misma opinión. Así lo ha expresado Pedro Martínez de la Rosa en El Larguero de la Cadena Ser, afirmando que sufrir al asturiano quizás no sea lo que necesite Carlos en este momento de su carrera.

“¿Un sueño? Yo creo que sería mejor que no estuvieran juntos. Ser compañero de equipo de Fernando es muy difícil, así que prefiero que lo sufra otro y no Carlos. Fernando es perro viejo, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Así que prefiero que Carlos acumule dos o tres años más de experiencia en el deporte y entonces se enfrente a una bestia como Fernando”, ha dicho De la Rosa.

Lo cierto es que compartir equipo con Alonso no suele ser un buen negocio. De hecho, solamente Lewis Hamilton ha estado a la altura del asturiano, y en un 2007 que fue excesivamente convulso. El resto de vecinos de garaje de Fernando han sido vapuleados, incluyendo campeones del mundo como Kimi Raikkonen: “Cuando digo que Fernando es el mejor, la gente me dice que soy su amigo, pero he trabajo con algunos de los mejores y Fernando tiene algo especial”.

De lo que no tiene duda el ex piloto catalán es que Carlos Sainz tiene un sitio en la Fórmula 1, aunque Renault prescinda de sus servicios. “Si Renault comete el error de dejar escapar a Carlos, no hay que volverse locos, se ha ganado un puesto en la Fórmula 1”.

Además del futuro de Alonso y Sainz, Pedro de la Rosa también ha querido hacer un pequeño análisis de lo que está sucediendo en un mundial del que piensa que tendrá acción hasta la última carrera de Abu Dhabi. “Mercedes está ganando donde debería hacerlo Ferrari. El gran drama para ellos y Vettel es que teniendo el mejor coche van con 24 puntos menos, aunque queda mucho y todo se va a decidir en la última carrera y por detalles”.