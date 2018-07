Fernando Alonso: “A Magnussen se le perdonan cosas, es así en la F1”

Fernando Alonso espera llegar a la Q3 el sábado. El McLaren MCL33 parece algo más competitivo en Silverstone que en carreras anteriores.

Del desastre de los primeros libres a la esperanza de los segundos. Fernando Alonso y McLaren han dado la de cal y la de arena hoy en Silverstone, algo que ha explicado posteriormente el piloto. Mientras que los Libres 1 los ha dedicado a hacer pruebas que le requería el equipo, la sesión de la tarde ha sido para comparar neumáticos y su rendimiento. Y sí, el McLaren parece que va bien aquí, aunque la igualdad en la zona media de la parrilla es máxima.

“De la posición sabemos que está todo muy igualado, un par de décimas arriba o abajo te pueden cambiar bastante. Verstappen y Grosjean no salieron, por tanto sabemos que estamos un poquito más atrás de lo que parece, pero contento de cómo fue este viernes”, ha dicho Alonso.

Cuestionado acerca del incidente de esta mañana en el que acusó a Kevin Magnussen de querer golpearle, Alonso ha afirmado que al danés se le permiten demasiadas cosas para evitar penalizarle duramente. “Yo estoy en una vuelta y él intenta tres veces demostrarme su fuerza en la pista. Los comisarios entendieron que no hacía falta penalizar, supongo que el que tuviese dos reprimendas echa para atrás cualquier penalización. Como en el fútbol cuando alguien tiene una amarilla que le perdonas cosas, pero bueno, las cosas son así en la F1, lo sabemos”.

Más limpias han sido las luchas que ha protagonizado Alonso con Charles Leclerc o los Ferrari en los segundos libres, las cuales ha explicado el piloto de la siguiente manera. “La lucha con Leclerc y con los Ferrari las provocas tú, son situaciones que vives en carrera y muchas veces el coche se comporta diferente cuando estás en tráfico. Queríamos probar en tráfico como son nuestras limitaciones y con Leclerc siempre es una batalla más tranquila, es un piloto con mucho talento e intentas disfrutar de ello”.

A lo que no ha querido dar mucha importancia Alonso es a la marejada interna que vive McLaren, asegurando que la salida de Boullier no es algo que vayan a notar los pilotos. “No ha cambiado nada porque eran dos voces -se refiere a Boullier y Tim Goss, despedido hace unas semanas- silenciosas, no se comunicaban con los pilotos. No ha cambiado gran cosa de cara a cómo trabajamos el fin de semana, pero supongo que en la fábrica tendrán otra rutina, otra filosofía y espero que se vean los resultados”.