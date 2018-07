¿Renueva Alonso?: “Es uno de nuestros líderes y quiere quedarse”

Zak Brown dice que Alonso aún no ha decidido si correrá en Indianápolis el año que viene. McLaren busca salir de su crisis con todos los cambios estructurales realizados.

Que McLaren está en crisis es un hecho, y que están tratando a marchas forzadas de reformar el equipo para salir de ella, también. La última ha sido la dimisión de Eric Boullier, lo que ha derivado en que Andrea Stella, Gil de Ferran y Simon Roberts den un paso al frente. Pero los de Woking, con su CEO Zak Brown a la cabeza, tienen claro quién quieren que sea el líder del proyecto, Fernando Alonso.

Según Brown, Alonso va a prolongar su estancia en McLaren más allá de este año, aunque no ha dicho ni palabra de cuándo podría certificarse esto oficialmente. “Claro que hemos habado con él, así como con el resto de pilotos, pero Fernando ha estado en muchos equipos como Ferrari, Renault o Benetton, y confío en su experiencia y en su instinto. Sería difícil no escucharle, porque es uno de los líderes de McLaren y creo que quiere seguir mucho tiempo con nosotros”, ha dicho el dirigente americano.

A pesar de la confianza que muestra en la prolongación del contrato de Alonso, Brown no quiere descartar que la temporada que viene el asturiano ataque su objetivo de la Triple Corona con su segunda participación en las 500 Milllas de Indianápolis. “Ahora queremos estar concentrados en F1. No hemos tomado aún la decisión. Alonso quiere ganar la Triple Corona y queremos hacerlo con él”.

Respecto a McLaren, Zak Brown tiene claro que quieren ir paso a paso y no señalar objetivos que luego no se vayan a poder alcanzar. De ahí también que se estén realizando todos los cambios que estamos viendo en el equipo, que además persiguen el objetivo de desarrollar de una forma más eficaz el monoplaza. “No queremos hacer predicciones, ni señalar objetivos que no se pueden lograr ahora, lo que ha sido un error que nos ha perjudicado en el pasado. Alcanzar el cuarto puesto en constructores y luchar por la 6ª y 7ª plaza en cada carrera son los objetivos de aquí a final de año. Queremos una mayor rapidez en la toma de decisiones y en el desarrollo del coche”.