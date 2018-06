El relevo nocturno de Alonso en Le Mans quedará grabado para siempre. El ritmo de carrera de Alonso, clave en al victoria de su equipo

Las 24 horas de Le Mans de este año han sido históricas para los españoles. Fernando Alonso se ha convertido en el segundo piloto patrio en lograr el triunfo en la categoría reina de la mítica prueba, tras Marc Gené. Pero es que el asturiano puede presumir además de haber sido el mejor piloto sobre el asfalto galo. Y no por su brillante palmarés, que también, sino por el ritmo que ha llevado durante la carrera.

Puede que a Fernando Alonso aún le falte algo de explosividad para afrontar las vueltas rápidas de clasificación con el Toyota, pero ya nadie puede negar que en lo que a rodar regularmente veloz se refiere es el amo. Y de eso tratan las carreras de resistencia. Con más de dos minutos perdidos al comienzo de su segundo relevo, Alonso sacó en la noche de Le Mans lo mejor de su talento para remontar, dejando claro quién manda. Según un estudio publicado en As, que tiene en cuenta las 40 vueltas más rápidas de cada participante, Alonso marcó una media de 3 minutos, 20 segundos y 94 milésimas, aventajando nada más y nada menos que en 381 milésimas a Sebastian Buemi, también piloto del coche número 8.

Los dos siguientes mejores pilotos en ritmo fueron ‘Pechito’ López y Conway, rivales y a la vez compañeros de Alonso, con Nakajima y Kobayashi como los más lentos del equipo Toyota. Puede que los nipones sean los más explosivos a una vuelta, pero cuando se trata de golpear el crono con constancia durante mucho tiempo no tienen nada que hacer contra Alonso.

Estos datos no hacen sino reafirmar lo que hemos visto durante tanto tiempo en la Fórmula 1. Fernando Alonso es un animal de las carreras, de los pocos pilotos capaces de hacer todas las vueltas de una prueba al mismo endiablado ritmo. Sí, en el Gran Circo también le ha faltado explosividad en las jornadas del sábado, pero de momento en ellas no se reparte ningún punto. Alonso es, como decíamos el otro día, uno de los más grandes de toda la historia, y datos como el de estas últimas 24 horas de Le Mans no hacen más que confirmarlo. Disfrutadle mientras dure…