Massa: “Alonso corre en el WEC porque si no gana se deprime”

Retirado de forma definitiva al segundo intento, Felipe Massa forma ya parte de ese grupo de ex pilotos cuyas opiniones son de las más válidas de todas cuantas rodean la Fórmula 1. Al fin y al cabo, el carioca llevaba desde el año 2002 en el Gran Circo. Tiempo más que suficiente como para conocer a sus colegas de profesión como si fueran de la familia, especialmente a los que compartieron equipo con él. Uno de ellos fue, entre 2010 y 2013, Fernando Alonso, del que Massa asegura saber la razón por la cual participa en el mundial de resistencia -WEC-. El asturiano necesita ganar.

“No me ha sorprendido que corra el WEC, Alonso es así, si no gana se deprime”, asegura un Felipe Massa que no confía para nada en lo que pueda hacer McLaren este año. De hecho, el piloto brasileño piensa que incluso Renault se mostrará más competitivo que el nuevo MCL33 de Fernando. “No sé, veo más a Renault que a McLaren, están gastando mucho y tiene un buen par de pilotos como Sainz y Hulkenberg”.

Cualquiera de estos dos equipos, no obstante, estarán varios pasos por detrás de los verdaderos favoritos para ganar el mundial, que son los chicos de Mercedes. ¿En qué se basa Massa para afirmar tal cosa? “No hay más que ver las caras de Hamilton y Bottas en los test de pretemporada”, sin duda un baremo mucho más fiable que cualquier hoja de tiempos salida de unos entrenamientos. Además, el brasileño también ha considerado que Sebastian Vettel es el único piloto que puede acercarse al nivel que muestran Fernando Alonso y Lewis Hamilton, ya que Verstappen es aún una joya por pulir que “necesita mejorar a nivel mental”.